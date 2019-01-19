Нью-Дели, 19 января, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Федеральный министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан обвинил правительство штата Орисса в преднамеренном препятствовании развитию региона. По сообщению индийского новостного издания «Наводая», с соответствующим заявлением член правительства Индии выступил на митинге в городе Пури, штат Орисса.

Sujit kumar Правительство Ориссы

Дхармендра Прадхан подчеркнул, что главный министр штата Навин Патнайк создает разнообразные препятствия на пути реализации различных проектов развития штата. Министр нефти и природного газа подчеркнул, что за почти 19 лет правления главный министр Ориссы так и не смог обеспечить всех жителей штата водопроводной водой и бытовым газом. По словам Дхармендры Прадхана, Навин Патнайк не в состоянии даже предоставить земельные участки для тех проектов, финансирование которых было выделено из федерального бюджета.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выделении на проекты развития в штате Орисса более 2,5 млрд долларов. Указанные средства будут потрачены на развитие инфраструктуры штата, в том числе строительство автомобильных магистралей и железных дорог, мостов и многоуровневых развязок, а также трубопроводов для нефти и газа.