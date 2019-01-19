Нью-Дели, 19 января, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Правительство индийского штата Раджастхан отменит образовательный ценз на выборах в местные органы власти. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Dr. Umesh Behari Mathur Правительство Раджастхана

Член правительства Раджастхана Парсади Лал Мина заявил, что образовательный ценз не будет применяться по отношению к кандидатам на последующих выборах в муниципальные органы и панчаяты — органы местного самоуправления. Сообщается, что власти штата также намерены продлить сроки проведения квалификационных экзаменов для поступления на гражданскую государственную службу в ведомства штата. Соответствующие законопроекты будут представлены для голосования на следующей сессии законодательной ассамблеи штата.

Минимальные требования к образованию кандидатов на муниципальных выборах в штате Раджастхан были введены в 2015 году прошлым правительством во главе с Васундхарой Радже, лидером местного отделения «Индийской народной партии» (БДП). После прихода к власти в штате «Индийского национального конгресса» (ИНК) местное население неоднократно устраивало демонстрации с призывами отменить указанный образовательный ценз.