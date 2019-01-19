Нью-Дели, 19 января, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Индийская организация космических исследований в рамках подготовки к кампании запуска пилотируемых космических полетов «Гаганйаан» планирует дважды отправить на околоземную орбиту робота-гуманоида, способного оценить реакцию человеческого организма на среду, созданную системой жизнеобеспечения космического аппарата.

Dean Sumith Космический корабль

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», председатель индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван в интервью сообщил, что робот почти готов к использованию. Также он утверждает, что машина сможет осуществлять все операции, которые будут необходимы человеку для управления полетом. Для индийской организации космических исследований важно продемонстрировать, что она максимально эффективно использует каждую возможность.

На сегодня организация для обеспечения успешного запуска пилотируемого полета также проводит исследования в десяти различных областях, включающих проверку функционирования медицинского оборудования в космосе, эксперименты в области утилизации биомедицинских отходов и мониторинга уровня токсичных газов. Также по программе «Гаганйаан» реализуются такие инновации как установка биологических воздушных фильтров и биосенсоров.