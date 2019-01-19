Нью-Дели, 19 января, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Глава индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван на симпозиуме в Вене 18 января 2019 года сообщил о запуске программы обучения иностранцев по сборке и тестированию наноспутников в рамках Юниспейс. Симпозиум прошел в честь празднования пятидесятилетия проведения первой конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В рамках данной программы индийская организация космических исследований проведет повышение квалификации своих сотрудников, являющихся иностранными гражданами.

Isro.gov.in Проект наноспутника

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», первый набор программы начнет обучение в январе и закончит в марте 2019 года. Руководитель спутникового центра организации в Бангалоре, столице штата Карнатака, Пракаша Рао заявил, что первый набор составил 30 человек из 17 стран мира.

После окончания обучения первого набора последует обработка и коррекция ошибок программы. Затем стартуют курсы для второго и третьего наборов, которые будут обучаться по расширенной программе в течение года, начиная с 15 октября 2019 года.