Химки, Московская область, 19 января, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Представители предприятий госкорпорации «Роскосмос» и компании «Газпром нефть» провели совещание по вопросам диверсификации производства предприятий космической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Roscosmos.ru Совещание по диверсификации

Совещание прошло 18 января на базе НПО «Энергомаш». Во встрече приняли участие представители предприятий «Роскосмоса» и компании «Газпром нефть». Делегации возглавляли генеральные директора организаций Дмитрий Рогозин и Александр Дюков.

Представители предприятий «Роскосмоса» рассказали о перспективных разработках, которые могут найти применение в нефтедобывающей отрасли.

Планируется, что далее стороны подпишут протокол, в котором будут зафиксированы конкретные шаги по реализации приоритетных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов заявил, что современная нефтегазовая промышленность обладает высокой технологической ёмкостью, подчеркнув, что «сланцевая революция» в США была обеспечена развитием технологий.