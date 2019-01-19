Пермь, 19 января, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Центральный выставочный зал представит выставку работ фотохудожника Стаса Кадрулева «Инсайт», сообщает 19 января корреспондент ИА REGNUM.

Фотограф Стас Кадрулев Фотография с выставки «Инсайт»

Фотограф утверждает, что одежда опошляет человека, скрывает в нем искренность и его суть, поэтому работы, представленные на снимках, будут демонстрировать обнаженных моделей.

«Стас Кадрулев работает в жанре сюрреализма, говорит на языке символов: прожжённые платья как убиение женских душ, женское тело на льду как символ чистоты. Как говорит сам автор, к жанру арт-эротики сформировалось потребительское отношение. Своими работами он пытается сломать эти шаблоны восприятия», — отмечают организаторы выставки.

Как подчеркивает сам фотограф, его работы — это отражение его жизненного пути, попытка взглянуть в самое себя, а через это и в каждого из нас. Поэтому на снимках можно увидеть аллегорические образы, в которых запечатлены судьбы многих людей.

Напомним, известный фотохудожник Стас Кадрулев пришёл в профессию из мира живописи. Причиной смены творческого пути стало стремление найти новый способ передачи пластичности фигуры. Опыт работы с фотографией у него составляет порядка 20 лет.