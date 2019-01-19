Мельбурн, Австралия, 19 января, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу в третьем круге соревнований турнира Australian Open над представительницей США Винус Уильямс и вышла в 1/8 финала соревнований, сообщает 19 января «Советский спорт».

robbiesaurus Симона Халеп

Халеп легко победила Винус Уильямс в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Для победы румынке потребовался 1 час и 18 минут. За это время Халеп, являющаяся первой ракеткой мира среди женщин, дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. Её оппонентка за это время пять раз подала навылет, четырежды ошиблась при подаче и реализовала 1 брейк-пойнт.

В матче 1/8 финала соперницей Симоны Халеп станет сестра Винус Уильямс, Серена Уильямс, которая ранее, как сообщало ИА REGNUM, обыграла в третьем круге Australian Open украинку Даяну Ястремскую.