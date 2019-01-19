Мельбурн, Австралия, 19 января, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джококвич победил в третьем туре турнира Australian Open, проходящем в Мельбурне, представителя Канады Дениса Шаповалова и вышел в 1/8 финала состязаний, сообщает 19 января «Матч ТВ».

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Счет матча — — 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 в пользу сербского спортсмена.

Соперники провели на корте 2 часа 25 минут. Джокович за это время пять раз подал навылет, допустил четыре ошибки при подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов. Его соперник сделал шесть подач навылет, дважды ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта.

Сербский теннисист является первой ракеткой мира, в то время как Денис Шаповалов — 27-й. Это первая встреча спортсменов на корте.

Отметим, соперником Джоковича в матче 1/8 турнира Australian Open станет российский теннисист Даниил Медведев, который, как сообщало ИА REGNUM, ранее переиграл в трех сетах бельгийского спортсмена Давида Гоффмана в матче третьего круга турнира.