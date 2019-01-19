Балашиха, Московская область, 19 января, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе 19 января проходят крещенские купания. В городе оборудованы три иордани.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Крест у проруби
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Берег
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оборудованная прорубь для крещенских купаний
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Служба
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Служба
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Прорубь

Протоиерей Михаил Макашов из храма святой великомученицы Екатерины освятил прорубь у дома 2 на улице Солнечная, а затем сам трижды в него окунулся.

«Что делать тем, кто не смог придти и окунуться? Если человек прикован к кровати болезнью, то человек с верой в Бога, взяв воды из крана в праздник Крещения, уподоблялся благодати божьей — были такие случаи», — рассказал он.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Отец Михаил после погружения в прорубь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спасатель
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спасатели

Отец Михаил добавил, что Господь благословляет намерение и дает благодать.

«Вода холодная, но когда выходишь ощущение свежести какой-то», — поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM женщина, только что окунувшаяся в прорубь.

«Я не купался — народу много, выглядит как шоу. Обязательно искупаюсь попозже, когда будет меньше», — сказал её супруг.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перед погружением
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освящение воды
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Обряд погружения в прорубь

Совершивший обряд омовения Дмитрий признался, что ощущение «неописуемое»:

"Первый раз. Иногда надо сделать какой-то первый шаг, чтобы дальше продолжать. Давно собирался? Нет, вот как-то в голову стукнуло — пора, созрел».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Прорубь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Троекратное погружение в прорубь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Окунувшись в прорубь

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для купаний оборудованы более 60 площадок, в том числе купели в 10 парках столицы.

На местах проведения обряда в Москве и Московской области работают пункты горячего питания, установлены раздевалки, точки обогрева и передвижные туалеты. За желающими окунуться в крещенскую купель наблюдают сотрудники полиции и медики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спасатель
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мужская раздевалка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мужская раздевалка