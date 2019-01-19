Балашиха, Московская область, 19 января, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе 19 января проходят крещенские купания. В городе оборудованы три иордани.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крест у проруби

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Берег

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оборудованная прорубь для крещенских купаний

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Служба

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Служба

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прорубь

Протоиерей Михаил Макашов из храма святой великомученицы Екатерины освятил прорубь у дома 2 на улице Солнечная, а затем сам трижды в него окунулся.

«Что делать тем, кто не смог придти и окунуться? Если человек прикован к кровати болезнью, то человек с верой в Бога, взяв воды из крана в праздник Крещения, уподоблялся благодати божьей — были такие случаи», — рассказал он.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отец Михаил после погружения в прорубь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатели

Отец Михаил добавил, что Господь благословляет намерение и дает благодать.

«Вода холодная, но когда выходишь ощущение свежести какой-то», — поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM женщина, только что окунувшаяся в прорубь.

«Я не купался — народу много, выглядит как шоу. Обязательно искупаюсь попозже, когда будет меньше», — сказал её супруг.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед погружением

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освящение воды

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обряд погружения в прорубь

Совершивший обряд омовения Дмитрий признался, что ощущение «неописуемое»:

"Первый раз. Иногда надо сделать какой-то первый шаг, чтобы дальше продолжать. Давно собирался? Нет, вот как-то в голову стукнуло — пора, созрел».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прорубь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Троекратное погружение в прорубь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окунувшись в прорубь

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для купаний оборудованы более 60 площадок, в том числе купели в 10 парках столицы.

На местах проведения обряда в Москве и Московской области работают пункты горячего питания, установлены раздевалки, точки обогрева и передвижные туалеты. За желающими окунуться в крещенскую купель наблюдают сотрудники полиции и медики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мужская раздевалка