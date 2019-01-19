Калгари, Канада, 19 января, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» одержал победу над хоккеистами «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 19 января «Спорт-Экспресс».

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Матч

Встреча проходила в Калгари и закончилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Лидер западной конференции «Калгари» принимал у себя одного из аутсайдеров востока «Детройт» и итог матча только подтвердил такую расстановку сил.

У хозяев шайбами отметились Сэм Беннетт, оформивший во встрече дубль (28-я и 57-я минуты, обе в большинстве), также записавший на свой счет результативную передачу в матче, Шон Монахан (35-я), Джеймс Нил (48-я в большинстве), Марк Джордано (55-я в меньшинстве) и Ти Джей Броди (60-я в пустые ворота).

У их оппонентов голы на свой счет записали Дилан Ларкин, также оформивший в матче дубль (33-я, 49-я) еще по шайбе забросили Энтони Манта (20-я при игре в большинстве 5×3) и Майк Грин (45-я).

По итогам игры «Калгари» продолжает лидировать в западной конференции НХЛ с 67 очками, «Детройт» же находится на 15-м, предпоследнем месте востока с 43 очками.