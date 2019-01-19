Симферополь, 19 января, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Опасность схода снежных лавин в горах Крыма будет сохранятся в течение нескольких следующих дней. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

(сс) Gadjo_Niglo Снег в горах

Спасателями МЧС в Крыму была обследована горно-лесная зона полуострова, где сохраняется снежный покров и выявлена угроза схода лавины в некоторых районах.

Так значительное накопление снежных масс была выявлено в районе Холодного кулуара Чатыр-Дага, в связи с чем здесь существует повышенная опасность схода лавин.

Кроме того, отмечается, что из-за снежного покрова и гололедицы многие дороги в горах Крыма могли стать непроходимы для автотранспорта, либо создавать опасность для движения транспорта на затяжных спусках и подъёмах.

ГУ МЧС РФ по региону настойчиво рекомендовало в ближайшие дни воздержаться от походов в горы, а также напомнило о необходимости регистрации перед выходом на любой туристический маршрут

Ранее ИА REGNUM сообщало о неоднократном сходе лавин в горах Крыма в течение января. В частности, 5 января, на горе Ай-Петри из-за схода лавины были заблокированы около 300 человек, которым пришлось ждать помощи около двенадцати часов, а 16 января из-за схода лавины на Ангарском перевале был серьёзно травмирован сноубордист.