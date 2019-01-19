Мельбурн, Австралия, 19 января, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффином в третьем круге турнира Australian Open, проходящем в Мельбурне, и прошел в 1/8 финала соревнований, сообщает 19 января «Матч ТВ».

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Итоговый счет встречи — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу российского теннисиста.

Соперники провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время Медведев сделал восемь подач навылет, дважды ошибся на подаче и смог реализовать 6 из 11 возможных брейк-пойнтов. Его соперник четырежды подал навылет, также, как и Медведев, дважды ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 4 возможных.

Это была первая встреча теннисистов. В матче за выход в четвертьфинал соперником Медведева станет победитель встречи между Денисом Шаповаловым из Канады и сербом Новаком Джоковичем.