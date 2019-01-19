Токио, 19 января, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на первом заседании на уровне министров Транстихоокеанского партнерства (ТТП), заявил, что новая организация открыта для всех стран, которые разделяют её идеи. Об этом сегодня, 19 января, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Транстихоокеанское партнерство открыто для всех стран, которые разделяют наши идеи», — сказал Абэ.

Ранее сегодня в японской столице открылось первое заседание комитета ТТП на уровне министров. Председательствовал на заседании министр по делам восстановления экономики Японии Тосимицу Мотэги. В заседании приняли участие 11 стран, в итоге вошедших в ТТП. Бело отмечено, что Таиланд проявляет интерес к вступлению в ТТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о ТТП-11 вступило в силу 30 декабря 2018 года. Эта организация создавалась администрацией бывшего американского президента Барака Хусейна Обамы. Создание ТТП, наряду с аналогичным Трансатлантическим торговым и инвестиционным партнерством было одним из главных внешнеполитических проектов администрации Обамы. Однако завершить их Обаме и его команде не удалось.

К власти в США пришли республиканцы во главе с Дональдом Трампом, которые сразу же заявили, что не заинтересованы в создании этих партнерств и развернули американскую экономическую политику в сторону протекционизма.

Тем не менее 11 стран (Япония, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Перу, Мексика, Канада) которые планировали войти в ТТП, после отказа США участвовать в этом проекте, сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.