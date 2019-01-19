Москва, 19 января, 2019, 10:20 — ИА Регнум. 19 и 20 января историки литературы, библиофилы и простые читатели могут значительно пополнить свои библиотеки на популярном московском фуд-корте «Гастроферма». Здесь издательство «Эксмо» проводит широкую распродажу книг на вес — 1 килограмм изданий всех жанров стоит всего 700 рублей. При этом организаторы заверяют, что на рынок будут выброшены не неликвидные произведения, а вечно востребованная классика, то есть книги из серий «Зарубежная классика», «Русская классика», «100 главных книг» и «Культовая классика».