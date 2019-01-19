Сакраменто, США, 19 января, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Американский производитель электротранспорта компания Tesla сообщила о своем намерении сократить 7% текущего производственного персонала, сообщает 18 января глава компании Илон Маск на официальном сайте Tesla.

Yasunari Goto Tesla

«К сожалению, у нас нет другого выбора, кроме как сократить штатную численность сотрудников примерно на 7% (в прошлом году мы выросли на 30%, что больше, чем мы можем поддержать) и сохранить только наиболее критичные темпы и подрядчиков», — пишет в своем сообщении Илон Маск и добавляет, что при этом компании необходимо будет параллельно увеличить количество производимых электрокаров Tesla Model 3 и внести много технологических усовершенствований в данный процесс.

В сообщении также говорится, что причиной такого решения руководства компании стал низкий рост финансовых показателей и стремление предложить потребителю более бюджетную продукцию при высоком уровне конкуренции.

Кроме этого, глава компании выразил сокращаемым сотрудникам свою благодарность за их вклад в работу компании, без которого, как пишет глава Tesla, компания не смогла бы достичь того уровня успешности, которого она достигла в настоящее время.

Отметим, Tesla начала производство своих электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако сразу стала испытывать проблемы в увеличении темпов производства. Tesla Model 3 является более бюджетной версией Tesla Model X и Tesla Model S, её стоимость составляет от 35 тысяч долларов.