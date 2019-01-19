Пермь, 19 января, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Пермский губернский оркестр представит для жителей города новую программу, сообщает 19 января «Московский комсомолец».

Кадр из видео «Выступление Пермского губернского оркестра». youtube.com Пермский губернский оркестр

Концерт получил название «Классика. Пермский период». Пермяки смогут ознакомиться с ней 23 января на площадке спортивного комплекса имени Сухарева, вход на мероприятие свободный.

Новая программа приурочена к предстоящему фестивалю военных и духовых оркестров Musikparade, в котором коллектив из Перми также примет участие. В течение февраля 2019 году оркестр даст 17 концертов в 12 городах Германии.

Напомним, художественному руководителю Пермского губернского оркестра Евгению Тверитинову в 2018 году было присуждено звание «Почетный гражданин Пермского края», вместе с ним на эту награду номинировался также худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, однако власти региона сделали выбор в пользу Тверитинова.