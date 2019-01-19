Каракас, 19 января, 2019, 09:05 — ИА Регнум. О том, что он побывал в будущем Венесуэлы и увидел, что «в нем все будет хорошо», рассказал 19 января президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем выступлении на государственном телевидении страны.

Hugoshi Николас Мадуро

По словам Мадуро, он уверен, что «с Венесуэлой будет все хорошо, и государство со временем станет более мудрым и сильным».

«Я уже был в будущем и вернулся, и увидел, что все идет хорошо», — заявил президент Венесуэлы и добавил, что, по его мнению, «союз граждан и военных страны станет гарантией будущих мира и счастья народа Венесуэлы».

Отметим, 10 января 2019 года Николас Мадуро заступил на второй свой шестилетний срок в качестве президента Венесуэлы, после одержанной им в мае 2018 года досрочной победы на местных президентских выборах.