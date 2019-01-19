Екатеринбург, 19 января, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В Свердловской области к 9:00 по местному времени места в крещенские купели окунулись более 18 тысяч человек. Из них 8 тысяч в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

Всего по области действует 152 купели, из них 31 в Екатеринбурге. Почти все они оборудованы безопасными спусками и подходами, местами обогрева, также имеются точки с горячими напитками.

В местах купаний на дежурстве находятся бригады медиков, спасатели и сотрудники полиции. Всего безопасность обеспечивают около двух тысяч человек. Пока купания проходят без происшествий.