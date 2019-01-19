Кембридж, Великобритания, 19 января, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Медики из США и Великобритании установили, что нарушение работы белка семафорина третьего класса в гипоталамусе является одной из причин возникновения ожирения. Исследование опубликовано в журнале Cell.

(сс) jarmoluk Лишний вес

Учёным известно, что область головного мозга, называемая гипоталамусом, играет важную роль в регуляции сахара в крови и пищевого поведения. Однако неизвестно, как именно происходят эти процессы.

Группа исследователей под руководством Себастьяна Буре из Южно-Калифорнийского университета (США) и Садафа Фаруки из Кембриджского университета (Великобритания) выяснила, что нарушения в работе гипоталамуса может вызывать белок семафорин. Этот белок выделяется в гипоталамусе для создания связей между клетками мозга. Учёные заблокировали передачу сигналов семафорина в клетках гипоталамуса у подопытных рыбок и мышей, после чего у них началось увеличение массы тела.

Результаты клинического исследования подтвердились при анализе образцов ДНК людей с ожирением. Группа исследователей обнаружила, что у людей, страдающих от ожирения в раннем возрасте, наблюдаются мутации в генах, участвующих в передаче сигналов семафорина.

Это исследование позволило лучше понять механизмы работы головного мозга, влияющие на регуляцию аппетита и обмена веществ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе учёные из университета Лабфоро и Университетского колледжа Лондона опубликовали исследование, установившее корреляцию между ожирением и массой головного мозга.

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