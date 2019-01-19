Макао, Китай, 19 января, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Художественный музей Макао открылся произведениями русских художников, сообщает 19 января ТАСС.

Иван Шишкин. Рожь. 1878

На торжественной церемонии открытия присутствовали деятели культуры и искусства из России и Китая, а также дипломатические чиновники. В частности, выставку посетил российский генеральный консул в Гонконге Александр Козлов.

«Мы больше года создавали концепцию данной выставки. Убеждены, что она будет важным событием в культурной жизни Макао», — подчеркнула главный хранитель Третьяковской галерери Татьяна Городкова.

Выставка носит название «Россия: страна и народ», ее экспозиция в Макао позволяет иностранным гражданам, многочисленным туристам получить представление о русском искусстве.