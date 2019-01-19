Вашингтон, 19 января, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Полеты правительственными самолетами американские конгрессмены смогут осуществлять только после письменного разрешения администрации Белого дома в связи с правительственным кризисом, сообщил и.о. директора административно-бюджетного управления американской администрации Рассел Воут.

(сс) ThePixelman Самолет

Чиновник выпустил меморандум, в котором отмечается, что «шатдаун» не позволяет распоряжаться самолетами в прежнем формате. Эта проблема будет снята одновременно с решением по финансированию стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

Напомним, в США на фоне «шатдауна» идет «обмен любезностями» между сторонниками строительства стены (президентом Дональдом Трампом) и его противниками — демократами. Так, демократы предложили Трампу не выступать перед конгрессом, а Трамп сказал, что нечего разъезжать по заграницам, когда у людей нет денег.

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