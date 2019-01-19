Нью-Йорк, США, 19 января, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Государственным служащим Соединенных Штатов, не получающим заработную плату на время приостановки работы правительства и госучреждений, предложили бесплатно посетить Метрополитен-оперу в Нью-Йорке. Официальное предложение опубликовано на сайте театра.

(сс) Lydia Liu Здание Метрополитен-оперы

Сообщается, что театр предоставит госслужащим билеты на все представления, которые будут демонстрироваться в Метрополитен-опере с 19 по 31 января. Театр готов выдавать не более двух бесплатных билетов на руки при предъявлении удостоверения.

Также свою руку помощи готова протянуть и ассоциация отелей Нью-Йорка. Они готовы предоставить госслужащим бесплатные номера в отелях города, если пострадавшим от «шатдауна» придется приехать в Нью-Йорк по «личным причинам». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января газета The New York Times подсчитала долги по зарплатам госслужащих за время приостановки правительства и федеральных учреждений в США. По их расчетам, каждый из 800 тысяч госслужащих потерял в среднем более $5000.