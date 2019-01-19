Вашингтон, 19 января, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Вышел первый ролик новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», сообщает 18 января портал Film.ru.

Цитата из к/ф «Кладбище домашних животных». реж Кевин Колш, Деннис Уидмайер. 2019. США Кот

Премьера картины для российского зрителя запланирована на 18 апреля 2019 года. В главной роли снимается актер Джейсон Кларк, известный поклонникам по работе в таких фильмах как «Эверест» и «Терминатор: Генезис».

Напомним, прежде этот роман уже выдерживал экранизацию. Это произошло в 1989 году, после чего были сняты еще две картины. Популярность фильма стала причиной желания вновь снять фильм по данному сюжету.