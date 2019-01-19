Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 января, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Мировой столицей архитектуры 2020 года станет город Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщается на сайте ЮНЕСКО.

(сс) Poswiecie Рио-де-Жанейро

Решение было объявлено руководством ЮНЕСКО, а также главой Международного союза архитекторов Томасом Вониером.

Присвоение городу статуса архитектурной столицы означает, что в нем будут проводиться конгресс «Все миры. Только один мир» — с 19 по 26 июля 2020 года. Ожидается, что в городе могут побывать до четверти миллиона гостей.