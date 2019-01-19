Рига, 19 января, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Крещенские купания в столице Латвии Риге были отменены из-за повреждения специальных конструкций на Западной Двине, сообщает сайт Латвийской православной церкви (ЛПЦ).

(сс) Jevgenijs Slihto Рига

Сообщается, что на реке начался частичный ледоход, который и повредил конструкции, установленные для купания в реке во время праздника Крещения. Так как использование неустойчивых конструкций может быть опасно для людей, купания пришлось отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января ГУ МСЧ по Москве предостерегло жителей и гостей города от купания на Крещение в не оборудованных для этого местах. В связи с этим на водоемах столицы будет вестись патрулирование.