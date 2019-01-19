Мурманск, 19 января, 2019, 04:20 — ИА Регнум. «Почта России» приостановила продажу пива в своих почтовых отделениях в Мурманской области, сообщает пресс-служба управления федеральной почтовой связи области.

Почта России

Сообщается, что продажа слабоалкогольных напитков приостановлена на неопределенный срок. Ранее информация о том, что 3,2 тысячи отделений «Почты России» по всей стране продают алкогольную продукцию, вызвала широкий резонанс.

Как сообщало ИА REGNUM, реализацию слабоалкогольной продукции «Почта России» начала еще в ноябре 2018 года. Отмечается, что отделения, продающие алкоголь, располагаются преимущественно в сельской местности.

Предполагается, что такая мера должна обеспечить отдаленные населенные пункты качественной слабоалкогольной продукцией и снизить потребление некачественной.