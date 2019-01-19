Владивосток, 19 января, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Театральный марафон открылся балетом «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра, передает 19 января корреспондент ИА REGNUM.

Mkrf.ru Открытие Театрального марафона в Приморье

Открытие мероприятия состоялось вечером 18 января. На торжество во Владивосток приехали высокопоставленные деятели культуры, в том числе министр Владимир Мединский, актер и режиссер Александр Калягин, директор театра имени Е.Б.Вахтангова Кирилл Крок.

Кроме того, на церемонии открытия Театрального марафона присутствовали председатель оргкомитета Года театра Ольга Голодец и приморский губернатор Олег Кожемяко.

Спектаклю предшествовало шествие гостей мероприятия по красной ковровой дорожке, знакомство с размещенной в холле экспозицией в честь Года театра, в том числе с выставками «Театры Дальнего Востока» и «Русский театр. Истоки и Рождение».

После этого гости посмотрели небольшое представление артистов театра «Олонхо», и уже затем торжество продолжилось в большом зале Приморской сцены Мариинского театра. Открывая фестиваль, Голодец вручила губернатору Приморского края Символ марафона. Кожемяко заявил:

«Я надеюсь, что большое количество людей сможет прикоснуться к прекрасному, а Владивосток в очередной раз подтвердит свое высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока».

Напомним, Театральный Марафон открывает Год театра — 2019 год. Все регионы страны до конца года будут участвовать в этом масштабном проекте. Символ года театра будет переходить от театра к театру — от региона к региону.