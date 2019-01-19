Париж, 19 января, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Французское движение «Желтые жилеты» собирается вывести на улицы Парижа 19 января около миллиона человек, сообщили организаторы мероприятия.

Thomas Bresson Желтые жилеты

Сообщается, что первоначальный сбор участников протестной акции будет на площади у Дома инвалидов. После этого протестующие отправятся шествием по парижским улицам. Акция уже получила название «Действие 10: Миллион в Париже». Также протесты пройдут и в других французских городах — Тулузе, Бордо, Марселе, Руане и Лилле.

Как сообщало ИА REGNUM, акции «желтых жилетов» во Франции проходят каждую субботу, начиная с ноября 2018 года. Акция 19 января станет десятой по счету протестной акцией, проводимой «желтыми жилетами». В демонстрации 12 января приняли участие 84 тысячи человек, что на 34 тысячи больше, чем неделей раньше.