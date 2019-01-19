Мехико, 19 января, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Крупная группа мигрантов из Мексики в числе 376 человек проникла по туннелю на территорию США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на погранслужбу Соединенных Штатов.

(сс) U.S. Customs and Border Protection Пограничная служба США

Сообщается, что через туннель под стеной мигранты смогли пробраться к территории города Сан-Луис (штат Аризона). После проникновения в США мигранты сдались властям и сейчас пытаются получить убежище в Соединенных Штатах. Отмечается, что из 376 нелегалов 179 являются детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января новый караван мигрантов из стран Центральной Америки вошел в Мексику. Сообщается, что на мексиканскую территорию за 17−18 января прибыло более 1000 беженцев. Предполагается, что далее этот караван мигрантов двинется к американской границе.