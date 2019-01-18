Вашингтон, 19 января, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Экс-юрист президента США Дональда ТрампаМайкл Коэн солгал, что Трамп велел ему дать ложные показания в конгрессе США, чтобы сократить тюремный срок. С таким заявлением выступил американский президент на своей странице в Twitter.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«Врёт, чтобы ему сократили тюремный срок!» — заявил он.

Ранее американский портал BuzzFeed сообщил, что в разговоре Майкла Коэна со спецпрокурором Робертом Мюллером, курирующим расследование дела о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2018 году, экс-адвокат Трампа сообщил, что получил от американского президента поручение дать в конгрессе ложные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, Коэн должен выступить в конгрессе США 7 февраля 2019 года и дать показания по «российскому вмешательству» в американские выборы. Адвокат Коэна заявил, что выступление может не состояться, так как Коэн опасается за свою жизнь и жизнь его родственников. Якобы Трамп может ему отомстить в ответ на заявления о подкупе во время избирательной кампании.