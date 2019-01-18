Большой Камень, Приморский край, 19 января, 2019, 02:06 — ИА Регнум. В квартире жилого многоквартирного дома в Большом Камне (Приморский край) произошел пожар, сообщают «Вести: Приморье».

25.mchs.gov.ru Пожарные

Инцидент произошел 18 января утром — в 9:46 по местному времени (02:46 по московскому) в доме номер 8 по улице Макарова. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня.

К 11:40 (время местное) пожар был ликвидирован. В одной из квартир был обнаружен человек без признаков жизни. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Челябинске на улице Энергетиков произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасателям пришлось эвакуировать из горящего здания более 20 человек. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал.