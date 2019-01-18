Арсеньев, Приморский край, 19 января, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Около 19 тысяч человек в Приморском крае остались без электричества из-за возгорания на подстанции города Арсеньева, сообщает «Вести: Приморье».

Сообщается, что на подстанции «Молодежная» в Арсеньеве произошла авария, в результате которой без электроэнергии остались более 18 тысяч человек.

Без электричества остались не только жители Арсеньева, но и ряд жителей Яковлевского района Примоского края. Возобновить подачу электричества планируют к утру 19 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января из-за аварии в электросетях в Карелии без электроснабжения остались 22 населенных пункта в Лахденпохском районе. Авария произошла из-за нарушений в электросети напряжением 35 кВ «Липпола — Кузнечное».