Москва, 19 января, 2019, 01:04 — ИА Регнум. В Европейском союзе признали, что Керченский пролив свободен для судоходства, заявил германский министр иностранных дел Хайко Маас, передает НТВ.

ИА REGNUM Керченский пролив

Находясь в Москве с визитом, Маас сказал, что, по оценке ЕС, в Керченском проливе беспрепятственно проходят корабли различных государств, им никто не мешает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров на встрече с Маасом сказал, что просьба канцлера Германии Ангелы Меркель к президенту РФ Владимиру Путину пропустить в зону Керченского пролива немецких экспертов для оценки свободы передвижения судов, будет рассмотрена.