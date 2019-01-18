Сан-Диего, США, 19 января, 2019, 00:34 — ИА Регнум. Советский сатирик Семён Лившин скончался в американском городе Сан-Диего на 80-м году жизни, сообщил его друг, писатель Валерий Хаит на своей странице в Facebook.

Семён Лившин

Причина смерти сатирика не называется.

Семён Лившин был автором и участником первой команды КВН из Одессы. Работал в отделе сатиры и юмора в газете «Вечерняя Одесса».

После переезда в Москву вел юмористическую рубрику в газете «Известия». Эмигрировал в США, издавал там русскоязычную газету «ОКей!».