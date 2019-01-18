Тифарити, 18 января, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Фронт ПОЛИСАРИО осудил «незаконное и недальновидное» решение Европейского парламента распространить действие торгового соглашения между Евросоюзом и Марокко на оккупированные королевством территории Западной Сахары, передаёт Sahara Press Service.

Sadr-russia.ru Западная Сахара

Как заявили в ПОЛИСАРИО, голосование в Европарламенте 16 января прошло «в условиях отсутствия контроля и прозрачности», а его результат представляет собой «прямой удар не только по правозащитникам и международному праву, но и по самому мирному процессу под руководством ООН, который поддерживает и Европейский союз».

«Мы настоятельно призываем государства — члены Европейского союза пересмотреть сегодняшнее голосование и немедленно изменить курс», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение Европарламента подрывает прогресс на пути установления прочного мира в регионе и «предопределяет итоги политических переговоров».

«Абсурдно, что ЕС регулярно просит нас избегать шагов, которые могли бы подорвать или предвосхитить мирный процесс, и тем не менее ЕС сам добровольно делает такой явно дестабилизирующий шаг против решений своего суда», — отмечается в заявлении Фронта ПОЛИСАРИО.

В руководстве Западной Сахары призвали Европейский союз «выработать последовательную политику в отношении мира в регионе». «ЕС должен отложить реализацию этой торговой сделки и вместо этого сформулировать план использования торговли в качестве стимула для заключенного мирного соглашения», — подчёркнуто в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Суд Европейского союза подтвердил, что действие соглашений между ЕС и Марокко, касающихся эксплуатации природных ресурсов, не распространяется на оккупированную территорию Западной Сахары.

В соответствии с решением суда, Марокко и Западная Сахара являются отдельными регионами, и Марокко не имеет суверенитета над Западной Сахарой и её территориальными водами.

Тем не менее в минувшем году на рассмотрение в Европарламент был внесён проект поправок в протокол к соглашению с Марокко, которые распространяют торговые преференции и на Западную Сахару.