Вашингтон, 18 января, 2019, 23:31 — ИА Регнум. 17 января Дональд Трамп в Пентагоне представил новую стратегию противоракетной обороны США. Ее цель он сформулировал достаточно просто: «…чтобы мы могли обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную против Соединенных Штатов, в любое время и в любом месте».

Иван Шилов ИА REGNUM Система противоракетной обороны

Далее вкратце приведем шесть приоритетов американской ПРО.

Первое. Размещение еще 20 перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили, штат Аляска. Таким образом, их количество будет доведено до 64. В настоящее время в Форт-Грили — 40 перехватчиков, на авиабазе Вандерберг, штат Калифорния, — 4 перехватчика.

Второе. Минобороны США сосредоточится на разработке новых технологий противоракетной обороны, таких как более мощные датчики и радары, которые будут развернуты для обнаружения пусков ракет и отслеживания их, чтобы можно было принять контрмеры.

Третье. Кроме защиты «всех американских городов» от баллистических ракетных атак, минобороны США разработает эффективную противоракетную оборону против появляющихся современных крылатых ракет и гиперзвуковых вооружений.

Четвертое. Большая часть будущих бюджетов Пентагона отразит важность космической области. В космосе будут развернуты как оборонительные, так и наступательные вооружения. Система ПРО будет способна прекратить «пуски ракет любого типа или с любого места».

Пятое. Будут устранены бюрократические препоны, препятствующие скорейшему внедрению передовых технологий ПРО.

Шестое. США будут работать с союзниками по вопросам противоракетной обороны, приоритет будет отдаваться продаже американских систем противоракетной обороны и технологий, чтобы можно было защитить и союзников США. США также поделятся с ними данными системы предупреждения о ракетном нападении.

В речи Дональда Трампа также подчеркивается, что США не пойдут ни на какие ограничения, касающиеся разработки и развертывания своих средств противоракетной обороны. Видно, что денег на ПРО жалеть не будут, а вот в вопросе ее практической эффективности следует еще лет двадцать поработать. Да, и основные геополитические соперники Соединенных Штатов тоже не будут стоять на месте.