Вашингтон, 18 января, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Интересный комментарий разместил департамент информации и печати МИД РФ. В комментарии описывается недавний инцидент в Афганистане. Речь идет о заявлении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Недавно оно заявило, что силы специальных операций ВС США провели целенаправленный рейд. В ходе этого рейда была захвачена одна из тюрем, в которой были заключены боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тюрьма располагалась в афганской провинции Бадгис. Эти боевики попали в плен в августе 2018 года на севере Афганистана. Среди террористов, вероятно, находились граждане стран из Центральной Азии и граждане России.

Спецназовцы США захватили пленников и увезли их в неизвестном направлении. Есть основания полагать, что данная операция была проведена, чтобы исключить утечку информации от террористов об их связях со своими спонсорами.

Ранее российский МИД многократно обращал внимание на неопознанные вертолеты в Афганистане, которые перебрасывают террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и снабжают их всем необходимым. Таким образом создается плацдарм на южных рубежах Содружества независимых государств.

Следует заметить, что за 17 лет войны в Афганистане США израсходовали около 900 миллиардов долларов, погибло более 2400 американцев.

По имеющейся информации, Соединенные Штаты планируют в течение 8−12 месяцев сократить свой 14 тысячный военный контингент в Афганистане наполовину. Силы спецопераций ВС США выводиться не будут. Возможно, американских военных заменят контрактники из ЧВК.