Москва, 18 января, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих не исключает, что железнодорожное движение по Крымскому мосту может быть открыто ранее намеченного срока. Об этом сегодня, 18 января, сообщает РИА Новости.

Most.life Крымский мост

По словам Дитриха, делается все возможное, чтобы ускорить ведение работ на Крымском мосту там, где это возможно.

«Если условия будут позволять — мы, несомненно, попробуем это сделать», — сказал министр.

Напомним, ранее стало известно, что строители уложили на Крымском мосту 11 из 38 километров рельсошпальной решетки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту будет запущен в конце декабря 2019 года. 9 декабря начнется продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Всего будет запущено 10 пассажирских поездов из разных городах России.