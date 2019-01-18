Челябинск, 18 января, 2019, 22:17 — ИА Регнум. На территории Челябинска в Крещение будут действовать пять купелей. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МЧС России.

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Все желающие могут окунуться в прорубь с 18:00 18 января до 15:00 19 января по местному времени. По данным мэрии, две купели открыты на озере Смилино, ещё две — на Шершневском водохранилище. Пятая купель создана на озере Первом.

При этом отметим, что специалисты Роспотребнадзора забраковали купель на озере Смолино возле храма «Утоли моя печали», на улице 5-й Электровозной, 5 «А». Пробы воды были взяты 15 января и сотрудники ведомства установили, что вода не соответствует гигиеническим нормативам. Купаться в ней они не рекомендуют.