Москва, 18 января, 2019, 21:35 — ИА Регнум. В ходе поисково-спасательной операции на месте крушения истребителей Су-34 на Дальнем Востоке найдено тело второго лётчика без признаков жизни, сообщили в Министерстве обороны России.

poter.simon Су-34

По информации ведомства, индивидуальный спасательный плот с телом летчика был обнаружен судном, задействованным в поисковой операции.

Другой лётчик, успевший катапультироваться, ранее был найден живым. Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Ранее сообщалось об обнаружении живыми обоих пилотов, но затем в Минобороны опровергли данную информацию.

Напомним, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись сегодня при выполнении планового полёта вблизи Татарского пролива. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним».