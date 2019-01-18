Москва, 18 января, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Банк России в 2018 году закупил 8,8 млрд унций золота (около 274 тонн), что на 22,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила 18 января пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что общие запасы золота в международных резервах Центробанка достигли 67,9 млн унций (2,112 тысячи тонн), что является рекордным показателем.

К началу 2019 года стоимость монетарного золота в золотовалютных резервах составила $86,9 млрд, что на 13,4% больше прошлогоднего показателя.

Таким образом, золото на сегодняшний день составляет 18,5% общей рыночной стоимости золотовалютных резервов Банка России.

Сообщается, что Россия по запасам золота опередила Китай и теперь занимает пятое место в мире по этому показателю.

Напомним, в 2017 году Центробанком был закуплено 7,2 млн унций золота, в 2016 году — 6,4 млн унций, в 2015 году — 6,7 млн унций.