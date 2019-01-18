Москва, 18 января, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Новому российскому пилотируемому космическому кораблю «Федерация» будет подобрано новое название, сообщил 18 января глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Federalspace.ru Макеты космического транспортного корабля «Федерация»

«Новый транспортный пилотируемый корабль, который мы раньше называли «Федерация», а сейчас думаем над более приемлемым названием, а он у нас должен появиться к 2022 году, когда мы должны начать испытания «Союза-5», — приводит слова Рогозина телеканал «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, разработкой корабля «Федерация» занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Предполагается, что корабль будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и в дальний космос. Первый беспилотный полёт корабля должен состояться до 1 апреля 2023 года.