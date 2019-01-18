Краснодар, 18 января, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Постановление, которое «усовершенствует правила предоставления» субсидий производителям сельскохозяйственной техники на 2019 год, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он сам сообщил на совещании, посвященном развитию этой отрасли, которое состоялось в Краснодаре 18 января, сообщила пресс-служба правительства. Он добавил, что «неплохих» результатов в развитии сельхозмашиностроения удалось добиться в том числе и благодаря поддержке со стороны государства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор в поле

«Речь идёт в первую очередь о субсидиях, которые мы предоставляем производителям уже седьмой год. В прошлом году в федеральном бюджете на эти цели было выделено 10 млрд рублей. На этот год предусмотрено 8 млрд рублей. Производители продают свою технику аграриям по более низкой цене, со скидкой. Недополученные расходы компенсируются за счёт бюджетных денег. В 2018 году по такому принципу было реализовано свыше 17,5 тыс. единиц сельхозтехники. Я только что подписал постановление, которое усовершенствует правила предоставления таких субсидий на этот год. Лимит объёма субсидий корректируется в зависимости от численности персонала. Мы будем также субсидировать теперь сельхозтехнику для производства и послеуборочной обработки льна».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев 18 января прибыл в Краснодар с рабочей поездкой. Он побывал на заводе ООО «Клаас» и встретился с учащимися местного колледжа, которые проходят обучение при предприятии.

Концерн CLAAS был первым крупным иностранным производителем сельхозтехники, организовавшим собственное производство на территории РФ. В 2003 году в Краснодаре было запущено сборочное производство. За 15 лет работы завода в Краснодаре выпущено 11 тысяч единиц технической продукции, в том числе шесть тысяч — это зерноуборочные комбайны и тракторы.