Москва, 18 января, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка пожаловалась на плохое самочувствие, находясь в изоляторе временного содержания. Об этом сегодня, 18 января, сообщил журналистам адвокат Вашукевич Александр Мохов.

禁书 网 Арест

По словам адвоката Мохова, Вашукевич пожаловалась на высокую температуру. В ИВС ей была вызвана бригада скорой помощи.

Напомним, что Вашукевич и ещё ряд российских граждан были задержаны в Таиланде по обвинению в организации незаконного секс-тренинга. Их почти год продержали в тайской тюрьме, затем осудили условно и депортировали в Россию. Однако, по прибытии в аэропорт «Шереметьево», Вашукевич и ещё трое граждан России были задержаны уже российскими правоохранительными органами. Всех четверых обвиняют в вовлечении в занятие проституцией. Это уголовно наказуемое преступление.

Адвокат Мохов утверждает, что на состоянии здоровья Вашукевич сказались последние события и её долгое пребывание в тайской тюрьме.

«Для человека это (задержание в аэропорту — ИА REGNUM ) был большой удар, кошмар после всех потрясений, которые она испытывала в этой жуткой тюрьме на протяжении многих месяцев», — уверяет Мохов.

Напомним, что проблемы у Вашукевич и её коллеги Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли, начались после того, как они начали обнародовать данные о личной жизни российского миллиардера Олега Дерипаски.