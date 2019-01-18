Вашингтон, 18 января, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Одиннадцатый ежегодный опрос Marist об отношении жителей США к абортам показал, что подавляющее большинство поддерживают существенные ограничения на аборты, сообщает инициатор опроса Knights of Columbus на своем официальном сайте.

Выяснилось, что 55% жителей США в целом относят себя к т.н. «pro-choice» («за выбор», как называют себя сторонники абортов), 38% — к «pro-life» («за жизнь», или противники этой практики), и 7% не определились. Из «pro-life» подавляющее большинство (70%) — республиканцы, из «pro-choice» большинство — демократы (75%).

Из принципиально поддерживающих аборты 25% считают, что они могут быть сделаны абсолютно на любом сроке беременности, 14% считают нормальным аборт в первые шесть месяцев и 42% — только на первом триместре беременности. 17% полагают единственной допустимой причиной аборта беременность в результате изнасилования, инцеста или необходимость спасти жизнь матери.

Среди «pro-life» мнения жестче: за аборт на любом сроке только 2%, за полный запрет в любом случае — 24%, за допустимость аборта в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери — 41%, только в случае угрозы жизни матери — 22%. 56% опрошенных уверены, что нерожденный ребенок — это уникальная жизнь, и 35% — что это часть женского тела.

Выяснилось также отношение жителей США к возможным ограничениям на аборты, а именно:

— 54% против (39% за) использования бюджетных денег на производство абортов.

— 75% против (19% за) использования бюджетных средств на производство абортов в других странах.

— 59% за (32% против) запрет на аборты после 20 недель беременности, за исключением угрозы жизни матери.

— 55% за (35% против) то, чтобы медработники, негативно относящиеся к абортам, обязаны были производить их пациенткам.

— 83% за (10% против) то, чтобы закон защищал здоровье и жизнь и матери, и нерожденного ребенка.

Исследование было инициировано организацией Knights of Columbus и проведено Marist Instituite (Нью-Йорк). В опросе приняли участие 1066 человек, опрошенных по телефону, выборка учитывала состав американского населения по возрасту, полу, доходу, расе и региону.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов США представила законопроект, запрещающий финансирование абортов за счет средств налогоплательщиков. Помимо установления общегосударственного запрета на федеральное финансирование абортов, законопроект запрещает финансирование медицинского страхования, которое включает в себя покрытие абортов средствами, санкционированными или ассигнованными Федеральным законом; запрещает аборты в федеральных медицинских учреждениях и обеспечивает, чтобы ни один федеральный служащий не предоставлял услуги по абортам в ходе своей работы. Инициатива предусматривает послабления в законопроекте для случаев изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.

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