Никосия, 18 января, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы снять эмбарго на поставки оружия Кипру, 18 января передает агентство Associated Press.

Оружие

О планах Вашингтона по снятию оружейного эмбарго с островного государства сообщил журналистам глава МИД Кипра Никос Христодулидес.

Христодулидес отметил, что поставки оружия из США «усилят региональную стабильность» и не должны рассматриваться как «наносящие ущерб» отношениям Кипра с Россией и другими поставщиками оружия.

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