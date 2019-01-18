Калуга, 18 января, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 18 января, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы приняли участие в обучающем семинаре по вопросу «Инициативное бюджетирование как механизм поддержки местных инициатив и участия населения в решении вопросов местного значения».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили механизм инициативного бюджетирования

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, семинар был организован Законодательным собранием Калужской области, в нём принимали участие депутаты регионального парламента, представители районных, городских и сельских администраций, депутаты представительных органов местного самоуправления, представители областного министерства финансов.

На мероприятии отмечалось, что проект инициативного бюджетирования позволит муниципальным образованиям решить широкий круг проблем: ремонт инженерных сетей, благоустройство дворовых территорий, установка детских и спортивных площадок, ремонт домов культуры и многое другое. В ходе семинара обсуждались вопросы вовлечения граждан в решение вопросов местного значения и информирования населения о проекте инициативного бюджетирования.

«В ряде регионов страны проекты инициативного бюджетирования уже успешно реализуются, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Депутатами Городской думы было принято решение в 2019 году приступить к реализации проекта в нашем городе. Сейчас нам необходимо провести встречи с жителями, определить ключевые проблемы и приоритетные направления благоустройства по избирательным округам, а затем подготовить необходимую проектную документацию для участия в конкурсе. Это необходимо сделать как можно быстрее, для того, чтобы строительные работы были выполнены до наступления зимы».

В числе основных критериев конкурсного отбора, представители министерства финансов Калужской области обозначили участие населения, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации проекта, как в денежной форме, так и в форме выполнения работ, не требующих специальной квалификации. Также будет учитываться доля жителей, принявших участие в собрании по отбору проекта, и готовность населения участвовать в содержании объекта после реализации проекта.