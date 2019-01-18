Ереван, 18 января, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Суд общей юрисдикции Еревана продлил арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца, сообщил после окончания заседания прокурор Ваагн Мурадян.

Стоп-кадр эфира НТВ Роберт Кочарян

«Суд удовлетворил ходатайство ведущего следствие органа и продлил на два месяца арест Кочаряна. Ходатайство адвокатов об освобождении под залог было отклонено», — сказал Мурадян.

По словам адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, он пока не ознакомился с решением суда. Он также сообщил, что группа адвокатов экс-президента обратилась в Апелляционный суд.

Суд общей юрисдикции Еревана 27 июля прошлого года избрал в отношении Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании неприкосновенности, предоставляемой президенту Конституцией.

15 ноября Кассационный суд направил дело в Апелляционный суд для проведения нового расследования. Апелляционный суд 7 декабря вынес решение в пользу повторного ареста экс-президента.

Второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами.