Москва, 19 января, 2019, 00:03 — ИА Регнум. В Москве началась ночь крещенских купаний — в ночь с 18 на 19 января для горожан организовано свыше 60 площадок и доступны купели в 10 парках столицы. Окунуться в крещенскую прорубь можно с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Батюшка из Храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» освящает купель в музее-заповеднике «Царицыно»

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM У каждой купели дежурит спасатель

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»

Купели подготовлены в Воронцовском парке, «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушине», «Митино», «Кузьминках», Терлецком лесопарке, музее-заповеднике «Царицыно», зоне отдыха «Левобережье» и зоне отдыха «Борисовские пруды».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»

На местах проведения обряда работают пункты горячего питания, установлены раздевалки, точки обогрева и передвижные туалеты. За желающими окунуться в крещенскую купель наблюдают сотрудники полиции и медики.

Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие свыше 180 тыс. человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»

Напомним, в Москве купания в купелях на Крещение можно посмотреть в режиме онлайн. Прямые трансляции будут вестись на портале «Окно в город».

Как сообщало ИА REGNUM, в канун праздника Богоявления (Рождественский сочельник) Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх Московский и всея Руси совершил чин великого освящения воды и провёл всенощное бдение в Елоховском Богоявленском соборе.

Читайте подробнее: Патриарх Кирилл совершил литургию в Крещенский сочельник — фоторепортаж