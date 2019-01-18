Тихвин, Ленинградская область, 18 января, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Пожар на газопроводе в Тихвинском районе Ленинградской области ликвидирован в 17:43 мск 18 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

47.mchs.gov.ru Пожар на газопроводе в Ленобласти

Причины пожара устанавливаются. По одной из версий, газовую трубу мог зацепить ковш экскаватора при проведении строительных работ по прокладке коммуникации. По другой, в трубе создалось сверхнормативное давление газа, который вырвался наружу и самовоспламенился.

Напомним, 18 января в 15:19 мск поступило сообщение о повреждении новой ветки газопровода вблизи деревни Овино. Газ воспламенился, мощный факел поднялся на высоту 15−20 метров. Жилых строений в зоне ЧП нет, люди не пострадали. Газоснабжение потребителей не нарушено. На месте ЧП работали пожарные, спасатели, а также мобильная группа ООО «Газпром Трансгаз СПб».

Как уточнили в ГУ МЧС, взрыв произошел на отводе магистрального Северо-Европейского газопровода, принадлежащего «Газпрому». После этого в течение нескольких часов шло выгорание газа, остававшегося в отключенной трубе.